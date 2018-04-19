«Независимое государство»: Германия попросит США дать поработать с Россией
Москва, 19 апреля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Власти Германии намерены обратиться в ближайшее время к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять ограничения с немецкого бизнеса, связанные с антироссийскими санкциями. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Об этом сообщили изданию немецкие чиновники, Трампа попросит министр финансов Германии Олаф Шольц. Он посетит с визитом Вашингтон до конца этой недели.
Ожидается, что после просьбы Шольца немецкий бизнес будет выведен из-под действия жестких антироссийских санкций. Этот же вопрос поднимет канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с Трампом в конце апреля.
О каких-то конкретных ограничениях и конкретных компаниях речи нет, говорится в целом о немецком бизнесе. Издание отмечает, что надежды властей Германии не беспочвенны: теоретически американский минфин может пойти ФРГ навстречу и позволить сохранить действующие контракты с российскими компаниями.
Это может быть сделано на определенный период времени. В целом, пишет газета, на Меркель серьезно давят крупные немецкие компании, которые не хотят нести потери из-за антироссийских санкций — в частности, это могут быть Siemens, Daimler и Volkswagen. Потери этих концернов могут исчисляться сотнями миллионов евро.
В компании Siemens относительно новых санкций ответили, что работают с конкретными компаниями, а не с олигархами. В Daimler и Volkswagen от комментариев отказались.
Отметим, что, по оценкам экспертов, Германия больше всех теряет на санкциях против России. Например, только рабочих мест из-за антироссийских санкций Германия потеряла 42 тыс.
Согласно исследованию Кильского института мировой экономики (IfW), в процентном отношении на долю Германии приходятся «почти 40% потерь в сфере торговли». Великобритания потеряла 7,9%, Франция — 4,1%, а США — всего 0,6%.
Общие издержки Германии, связанные с санкциями против России, составили, под данным IfW, $114 млрд только в 2015 году. Из них более половины (61%) пришлись на долю российских компаний.
Упавший за три года в два раза товарооборот между Германией и Россией в 2017 году начал расти и составил €54,5 млрд, что на €11 млрд евро выше, чем в 2016 году.
Напомним, в начале апреля власти США заявили о новых санкциях против России. В список, опубликованный минфином страны, попал ряд российских бизнесменов и подконтрольные им компании.
В частности, в их числе — Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал» и Виктор Вексельберг и его группа «Ренова». Также в список внесены Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.