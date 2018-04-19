Москва, 19 апреля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Власти Германии намерены обратиться в ближайшее время к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять ограничения с немецкого бизнеса, связанные с антироссийскими санкциями. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Бундестаг. Берлин

Об этом сообщили изданию немецкие чиновники, Трампа попросит министр финансов Германии Олаф Шольц. Он посетит с визитом Вашингтон до конца этой недели.

Ожидается, что после просьбы Шольца немецкий бизнес будет выведен из-под действия жестких антироссийских санкций. Этот же вопрос поднимет канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с Трампом в конце апреля.

О каких-то конкретных ограничениях и конкретных компаниях речи нет, говорится в целом о немецком бизнесе. Издание отмечает, что надежды властей Германии не беспочвенны: теоретически американский минфин может пойти ФРГ навстречу и позволить сохранить действующие контракты с российскими компаниями.

Это может быть сделано на определенный период времени. В целом, пишет газета, на Меркель серьезно давят крупные немецкие компании, которые не хотят нести потери из-за антироссийских санкций — в частности, это могут быть Siemens, Daimler и Volkswagen. Потери этих концернов могут исчисляться сотнями миллионов евро.

В компании Siemens относительно новых санкций ответили, что работают с конкретными компаниями, а не с олигархами. В Daimler и Volkswagen от комментариев отказались.

Отметим, что, по оценкам экспертов, Германия больше всех теряет на санкциях против России. Например, только рабочих мест из-за антироссийских санкций Германия потеряла 42 тыс.

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики (IfW), в процентном отношении на долю Германии приходятся «почти 40% потерь в сфере торговли». Великобритания потеряла 7,9%, Франция — 4,1%, а США — всего 0,6%.

Общие издержки Германии, связанные с санкциями против России, составили, под данным IfW, $114 млрд только в 2015 году. Из них более половины (61%) пришлись на долю российских компаний.

Упавший за три года в два раза товарооборот между Германией и Россией в 2017 году начал расти и составил €54,5 млрд, что на €11 млрд евро выше, чем в 2016 году.

Напомним, в начале апреля власти США заявили о новых санкциях против России. В список, опубликованный минфином страны, попал ряд российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

В частности, в их числе — Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал» и Виктор Вексельберг и его группа «Ренова». Также в список внесены Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.