Горно-Алтайск, 19 апреля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Сегодняшний успешный старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с российским военным космическим аппаратом в очередной раз заставил содрогнуться жителей села Уймень в Республике Алтай. Это самый дальний населённый пункт в Чойском районе, расположен он на самой границе с районом падения вторых ступеней космических ракет РП-327. О том, что его жители терпят кислотный и гептиловый дождь уже 50 лет, пишет информационно-аналитический еженедельник «Листок».

Цитата со страницы еженедельника «Листок» Космический мусор на Алтае

"От кислотного дождя жители Уйменя спасаются кто как может. Так, мудрая Ефросинья Семеновна давно поняла, отчего желтеют огурцы и все овощи, картошка в огороде после запуска ракет, она стала перед каждым пуском закрывать грядку с огурцами пленкой», — информирует издание.

Об истории проблемы сообщается, что если раньше отработанная ступень (баки) падала в горах целой (в этом случае загрязнение ракетным топливом было локальным и причиняло вред только конкретной территории), то теперь остатки топлива (гептила) и окислителя выдуваются из баков в атмосферу, и это искусственное ядовитое облако распространяется по всей территории Чойского района, вплоть до Урлу-Аспака.

«Листок» приводит также мнение учёных, которые установили, что основным фактором химического загрязнения окружающей природной среды региона являются искусственные аэрозольные облака, имеющие повышенную плотность и состоящие из смеси атмосферных газов, паров воды, компонентов ракетного топлива, продуктов их сгорания и деструкции, частиц металлов, сплавов и прочих вредных примесей.

«Экспериментально установлено, что содержание нитратов и нитритов в снеге и поверхностных водах в районе падения вторых ступеней четко соответствует времени пуска и падения вторых ступеней ракет типа Протон-М», — пишет издание.

Отмечается также, что эти данные могут свидетельствовать также о вреде второго компонента ракетного топлива — окислителя (тетраоксида азота), который в виде кислотного дождя отравляет окружающую среду.

Об обнаружении в анализах жителей Республики Алтай «следов продуктов распада гептила» в апреле 2014 года сообщал главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов. По его данным, специалисты Федерального научного центра медико-профилактических технологий, управления рисками здоровью населения в рамках госзадания исследовали биоматериалы жителей алтайских сёл, попадающих в зону падения ступеней ракет. Следы нитрозодиметиламина, являющегося продуктом распада гептила, были обнаружены в 10% исследованных образцов.

Но уже в 2016 году по результатам исследования 11 проб воды из источников централизованного водоснабжения в населённых пунктах республики, расположенных вблизи районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, было заявлено, что содержание определяемых веществ не превышает установленные гигиенические нормативы.

Напомним, «Протон-М» — это одноразовая ракета-носитель тяжёлого класса, разработана 1961—1967 годах. Её задача — выведение автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. В первом квартале 2018 года расчёты Воздушно-космических сил РФ обеспечили два пуска ракетоносителей «Союз» с выводом на орбиту трех спутников. А всего с 7 апреля 2001 года в космос запущены около 100 ракет, правда в десяти случаях запуски были неудачными.