Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Главгосэкспретиза одобрила проект строительства участка трассы М-11 на юго-востоке Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве. Речь идет об участке, который соединит Московское шоссе, Софийскую улицу и платный участок трассы М-11.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Невском проспекте

«Эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ», — заявили в ведомстве.

Длина строящейся скоростной трассы М-11 между Москвой и Петербургом составит 684 км. Она будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Предполагается, что автомобили будут развивать среднюю скорость в 150 км/ч. Проезд по трассе будет платным, а федеральная трасса М-10, соединяющая сейчас две российские столицы, станет бесплатным дублером М-11.

Проект той очереди работ, которую сейчас одобрила Главгосэкспертиза, предусматривает строительство магистральной улицы на юго-востоке Санкт-Петербурга, которая соединит скоростную дорогу М-11, Московское шоссе и Софийскую улицу. На этом четырехполосном участке в 2,5 км расчетная скорость составит 100 км/ч.

Для дороги соорудят три транспортные развязки в разных уровнях и четыре путепровода на пересечениях с существующими и перспективными дорогами. На первой транспортной развязке, которая будет находиться на съезде с М-11, установят пункт оплаты.

Читайте также: Названа стоимость проезда по платной трассе Москва — Санкт-Петербург

Ожидается, что проезд по трассе М-11 обойдется автомобилистам в 3 рубля за километр или в 2 тыс. рублей за весь путь. Такие расценки касаются транспортных средств первой категории — легковых машин, мотоциклов. Если учитывать потраченный бензин, то проезд по трассе М-11 с начала до конца будет стоить около 4 тыс. рублей. Дорогу должны сдать в эксплуатацию уже в конце 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сроки ввода трассы М-11 сдвинулись с лета на осень 2018 года

Напомним, с сентября 2015 года водители платят за проезд по участку М-11 в обход Вышнего Волочка. Стоимость составляет от 150 до 920 рублей в зависимости от времени суток и категории транспорта.