Калининград, 19 апреля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. В Калининградской области власти признали, что реставрация мемориала на братской могиле в пос. Космодемьянского была проведен некачественно. Об этом журналистам сообщил руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

Андрей Выползов ИА REGNUM Герой Советского Союза старший сержант Евгений Бурыхин

Напомним, несколько дней в местной блогосфере появились сообщения о возможном акте вандализма на братской могиле в пригороде Калининграда. Корреспондент ИА REGNUM, прибыв на место, выяснил, что красная краска на горельефов трех Героев Советского Союза является следствием не выходки вандалов, а некачественного ремонта. Краска, которой были покрашены скульптуры, отслоилась, обнажив ранний слой грунтовки красного цвета.

«Некачественные торги были проведены, город уже отторговал, к 9 мая обещают привести в порядок. Уже у нас есть заявление на получение документов», — прокомментировал Маслов.

В целом же, по его словам, Калининград среди других муниципалитетов самый беспроблемный объект.

«Потому как сами знаете какой бюджет у Калининграда и какой, например, у какого-нибудь Краснознаменска», — сказал руководитель службы охраны памятников.

В братской могиле в пригородном Калининграду пос. Космодемьянского похоронено 950 воинов, из них три Героя Советского Союза: старший сержант Евгений Бурыхин, старший сержант Константин Кáрташев и старший лейтенант Пётр Дьяков. Именем Карташева названа улица, на которой расположен мемориал.