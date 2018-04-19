Власти признали некачественную реставрацию братской могилы в Калининграде
Калининград, 19 апреля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. В Калининградской области власти признали, что реставрация мемориала на братской могиле в пос. Космодемьянского была проведен некачественно. Об этом журналистам сообщил руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.
Напомним, несколько дней в местной блогосфере появились сообщения о возможном акте вандализма на братской могиле в пригороде Калининграда. Корреспондент ИА REGNUM, прибыв на место, выяснил, что красная краска на горельефов трех Героев Советского Союза является следствием не выходки вандалов, а некачественного ремонта. Краска, которой были покрашены скульптуры, отслоилась, обнажив ранний слой грунтовки красного цвета.
«Некачественные торги были проведены, город уже отторговал, к 9 мая обещают привести в порядок. Уже у нас есть заявление на получение документов», — прокомментировал Маслов.
В целом же, по его словам, Калининград среди других муниципалитетов самый беспроблемный объект.
«Потому как сами знаете какой бюджет у Калининграда и какой, например, у какого-нибудь Краснознаменска», — сказал руководитель службы охраны памятников.
В братской могиле в пригородном Калининграду пос. Космодемьянского похоронено 950 воинов, из них три Героя Советского Союза: старший сержант Евгений Бурыхин, старший сержант Константин Кáрташев и старший лейтенант Пётр Дьяков. Именем Карташева названа улица, на которой расположен мемориал.