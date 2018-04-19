Киев, 19 апреля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, депутаты Верховной рады проголосовали за постановление об обращении президента Украины Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине. За это решение проголосовали 268 депутатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Сегодня мы имеем исторический шанс. Президент Украины обратился к парламенту поддержать его обращение к его святости Варфоломею. В свое время украинский парламент уже обращался к патриарху Варфоломею, и это тогда наладило диалог о создании в Украине поместной церкви», — сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Он сообщил, что это вопрос не только религии, «но также утверждения государственности и национальной безопасности, бытия украинского государства и украинской нации».

До этого перед депутатами выступил президент Украины Петр Порошенко, который напомнил, что именно Киев принес православную веру на территорию современных Украины и России.

«Все эти годы шел незаметный для постороннего глаза диалог между Украиной и Вселенским престолом… Моя пасхальная встреча с его святостью патриархом Варфоломеем была далеко не первой, но впервые оказалась очень обнадеживающей и наиболее результативной. Во время нашего разговора с патриархом и членами Синода я почувствовал, что наконец-то пришло время разрезать эту дипломатическую тишину быстрыми конкретными шагами… Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актов восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда на нашу благословенную землю пролился свет христианской веры. Потом мы поделились с тем залесьем, где давние киевские князья очень непредусмотрительно основали Москву», — считает Порошенко.

Он напомнил, что Константинопольская церковь была и остается церковью-матерью для Украинской церкви.

«Долгожданный нами томос еще больше укрепит религиозную свободу в Украине, укрепит межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, которые наконец-то станут едины и перестанут делиться на якобы канонических и якобы неканонических. Такой томос укрепит нашу независимость. Он удалит рудименты политического проекта, который называется «русским миром» и который придумали иерархи Русской православной церкви. Это уже потом опасную для Украины политическую ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации. Наша объединенная Украинская православная церковь может стать наибольшей во всем православном мире… Константинопольская церковь для нас была, есть и будет церковью-матерью, к которой мы — её дети обращаемся о помощи в преодолении раскола. А его всесвятость — единственный, кто может помочь всем православным Украины урегулировать канонический статус Украинской церкви в структуре международного православия», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Порошенко заявил, что решение о создании Украинской автокефалии может быть принято «до празднования 1030-летия крещения Руси» (июль 2018 года). Он сообщил, что 9 апреля посетил Стамбул, где помимо переговоров с руководством Турции встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. По словам Порошенко, патриарх и Синод поддержали украинскую автокефалию.