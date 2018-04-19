Челябинск, 19 апреля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Законодательное собрание Челябинской области раскрыло доходы своих депутатов. В списке лидеров оказались пять человек, которые заработали за 2017 год более 100 млн рублей. Но не обошлось без странностей. Подробно — в материале ИА REGNUM.

Константин Егорович Маковский. Девушка в жемчужном ожерелье

Пятёрку самых богатых депутатов возглавляет Константин Струков — президент ООО «Управляющая компания ЮГК». За год он заработал 3 379 130 980,89 рублей.

Отметим, в 2016 году доход Струкова был гораздо скромнее — 351 971 589,6. Возможно, доход 2017 года был получен за счёт продажи имущества, список которого к концу года очень сильно сократился.

На втором месте по доходам оказался президент компании «Увелка» ЗАО КХП «ЗЛАК» Валерий Филиппов. Он заработал 269 094 792 рубля. 2017 год оказался для Филиппова во всех смыслах урожайным — с прежних 19 305 864,65 рубля его доход вырос почти в 14 раз. Также заметно больше стало недвижимого имущества.

Третье место занимает председатель стратегического комитета ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Александр Фёдоров, который заработал 235 029 736 рублей. В 2016-м было 679 304 677 рублей, то есть доход упал почти в три раза.

На четвёртом месте значится пенсионер Семён Мительман. Он задекларировал доход в размере 213 298 014 рублей.

В сравнении с 2016 годом, когда его доход составил 250 364 999 рублей, Мительман немного обеднел. Однако и тогда, и сейчас список его имущества впечатляет. Полностью ему принадлежат 15 участков земли, ещё в 11 — доли. Также у него 10 жилых домов, три жилых помещения (из них в одном он владеет лишь двумя третями). Плюс к этому 83 нежилых помещения, доли в десяти нежилых помещениях, доли в восьми нежилых помещениях и доли в двух объектах незавершённого строительства.

На пятом месте генеральный директор ООО «БОВИД» Михаил Видгоф. Его доход — 107 472 258 рублей. В 2016 году было 70 398 617,09, так что он стал за год богаче.

Есть случаи, когда депутаты получили за год в сотни раз меньше своих жён. Один из ярких примеров — директор ООО «Управляющая компания «Артель-С» Николай Янов. Его доход за год составил 1 883 635 рублей, а у его супруги целых 355 018 679,86.

Ещё один пример — заместитель генерального директора по перспективному развитию ПАО «Ашинский металлургический завод» Александр Решетников. Если верить официальным данным, то он заработал за 2017 год 318 647,89 рублей. Делим эту сумму на 12 месяцев и выясняем, что в месяц Решетников зарабатывал примерно 26 554 рубля. Не слишком ли мало для его должности?

Зато его жена получила за год весьма большой доход — 27 566 206,66 рублей.

Что касается имущества, то у Решетникова три участка земли, квартира и два гаража. А вот недвижимость его жены так просто не сосчитать. Полностью ей принадлежат 18 участков земли, десять квартир и 29 нежилых помещений. Также у неё есть доли в восьми земельных участках, 13 нежилых помещениях.