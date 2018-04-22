Екатеринбург, 23 апреля, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Ящики для подбрасывания детей появились в России семь лет назад, и с тех пор их лоббисты — они же выгодоприобретатели — не оставляют попыток легализовать эти устройства по всей стране. Годы так ничему и не научили, и лоббисты продолжают твердить одну и ту же насквозь лживую мантру, что спасают жизни. Почему это ложь и как бенефициары средневековой практики, уже отвергаемой в странах, где ее пробовали, продолжают свое дело, пишет корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

«Лучше в ящик, чем в помойку», твердят лоббисты беби-боксов, напрочь отказываясь слышать главный аргумент российских и иностранных экспертов: эта схема не работает. Более того, на практике она приносит такой вред, что говорить о пользе просто не приходится. Это уже поняли в Европе, в Китае и в США, опытным путем и ценой детских судеб убедившись, что в беби-бокс подкидывают и чужих детей (в России тоже бывало), и дети в них умирают (в России бывало), и этих неучтенных детей нетрудно продать — в лучшем случае в семью, в худшем — на черном рынке детей (который далеко не мифичен). С учетом анализа случаев инфантицида эксперты убеждены: та, которая задумала убийство, совершит его, даже если беби-бокс будет стоять в самом ее доме. А ведь есть и еще один аспект — чаще всего в беби-боксы подбрасывают ухоженных детей, хорошо одетых и с «приданым», то есть очевидно, что матери не собрались их убивать — и женщине в таком случае надо давать не возможность избавиться от ребенка, а предоставлять социальную помощь.

Очередной раз законопроект о легализации беби-боксов был внесен в декабре 2017 года и мог быть рассмотрен в начале апреля, но Совет Госдумы согласился с предложением профильных комитетов о переносе рассмотрения законопроекта в первом чтении на более поздний срок. Возможно, причина переноса — в правовых коллизиях и существенных недоработках положений законопроекта.

Так почему вопрос нельзя закрыть раз и навсегда и кто те чиновники, что реагируют в стиле «одобрямс», читайте в статье: Мантры о «спасении» в «беби-боксах» и махинации с отзывами в Госдуму?

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