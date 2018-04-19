Тюменская область, 27 октября, 2006, 15:06 — ИА Регнум. В администрации Тюменской области 27 октября подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в Тюменской области за 9 месяцев 2006 года. Значительное внимание в регионе уделяется развитию высокотехнологичной медицинской помощи и в этом направлении, считает губернатор Владимир Якушев , "мы достигли достаточно высокого уровня. Это и кардиохирургия, и лечение онкозаболеваний, и применение вспомогательных репродуктивных технологий, и многом другом. При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом".

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области, особое внимание Якушев обратил работу первичного звена медицинской помощи, на проблему ее доступности, в первую очередь для работающего населения. "При существующем режиме работы большинства поликлиник у работающего человека есть очень небольшой промежуток времени для обращения к врачу, прохождения диагностических или лечебных процедур, просто получения медицинской справки. Это час-полтора утром и час-полтора вечером. Наша задача создать равные условия получения качественной медицинской помощи для всех пациентов, но прежде всего для работающего населения, - отметил Якушев.

По его словам, часто люди сталкиваются с очередями при сдаче анализов, на прием к врачу. "Как правило, в таких ситуациях мы имеем дело с плохо продуманной организацией работы служб внутри учреждения здравоохранения", - резюмировал губернатор, и пообещал строго спрашивать с тех, кто выбрал этот неправильный путь.

В Тюменской области создана система финансового стимулирования медицинских учреждений и медицинских работников к повышению доступности и качества оказываемой помощи. Поэтому корень проблемы, подытожил губернатор, видится в неэффективной организации работы с пациентами, в несоблюдении трудовой дисциплины. "Не вижу причин, мешающих нам, например, организовать для работающих граждан врачебный прием, наиболее востребованные процедуры в вечернее время", - предложил Якушев конкретное решение проблемы.

"Деньги, которые сегодня в рамках национального проекта получают за свою работу большинство медицинских работников первичного звена, - это не мера социальной поддержки и не компенсация за недополученное в прежние годы, - сказал глава области. - Это оплата за увеличение объема медицинской помощи, обеспечение ее качества и доступности. И мы обязаны принять меры, которые должны привести к улучшению результатов нашей работы".

"Исправление сложившейся ситуации - важнейшая задача главных врачей медицинских учреждений, - подчеркнул губернатор, - а задача органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, органов исполнительной власти - эффективный контроль за доступностью медицинской помощи для населения".