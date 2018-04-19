Вильнюс, 19 апреля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Литве нарастает противостояние между премьер-министром Саулюсом Сквернялисом и президентом Далей Грибаускайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gottstat.com Президент Литвы Даля Грибаускайте с саблей

Сегодня, 19 апреля, глава государства отказалась назначать министром юстиции предложенного премьером адвоката Гедрюса Данелюса. Поводом стало, что Данелюс является одним из защитников подозреваемого в подкупе политиков бизнесмена Раймундаса Курлянскиса. Канцелярия Грибаускайте заявила, что президент не одобряет кандидатуру Данелюса именно из-за того, что он защищает обвиняемых в крупномасштабной коррупции. По мнению Грибаускайте, адвокаты сами решают, оказывать услуги тем или иным клиентам или нет. А если Данелюс взялся за защиту Курлянскиса — это якобы чётко говорит о его моральных качествах.

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Впрочем, в Литве обозреватели изначально утверждали, что предложение Сквернялиса назначить Данелюса министром юстиции — беспроигрышный выпад в адрес Грибаускайте. Именно Данелюс в своё время помог Грибаускайте избежать крупного скандала. Он защищал в суде советника Грибаускайте, её пресс-секретаря и одного из самых доверенных приближенных лиц Дайву Ульбинайте. Коротко напомним ту историю, которая произошла в 2013 году: в СМИ Литвы была опубликована секретная справка ДГБ, в которой говорилось, что Россия против Литвы готовит информационные провокации, а главная цель дискредитации — президент Литвы Даля Грибаускайте.

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Из-за ограниченного круга лиц, которые имели возможность ознакомиться со справкой, в Литве сами СМИ и некоторые политики стали публично подозревать, что справку журналистам передала сама администрация президента Литвы, и, возможно, сама советник Грибаускайте Дайва Ульбинайте, поскольку такая информация выгодна Грибаускайте накануне президентских выборов. В Литве начались обыски у журналистов. Спецслужбы пытались выяснить, из-за кого «утекла» секретная информация. В итоге выяснилось, что справку действительно передала сама Ульбинайте, её отстранили от должности, начался суд. Однако за это время статус справки задним числом понизили, она перестала быть «секретной», и суд оправдал Ульбинайте, а она вернулась на службу. Скандала не произошло. Ульбинайте защищал как раз Данелюс.

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Предложение Сквернялиса стало дилеммой для Грибаускайте. С одной стороны, она обязана Данелюсу, с другой — он защищает подозреваемых в крупномасштабной коррупции.

Тем временем член парламентской фракции «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, экс-премьер Андрюс Кубилюс утверждает, что кандидат на пост министра юстиции Гедрюс Данелюс должен подтвердить или опровергнуть информацию, которая распространяется о нем в общественном пространстве.

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Еще в 2014 году в публикации газеты Lietuvos rytas утверждалось, что адвокат Язуковскис на свою сторону с помощью подарков привлекал высокопоставленных должностных лиц и судей. Предполагается, что таким образом он связан с бывшим на тот момент главным прокурором Клайпедской окружной прокуратуры Данелюсом.

В публикации утверждается, что тогда рассматривался иск Клайпедской прокуратуры относительно земельных участков миллионной стоимостью, связанных с одним известным концерном. Интересы концерна представляла известная адвокатская контора Tark, Grunte, Sutkiene, которая считается фаворитом Президентского дворца. После вмешательства этой конторы с прокуратурой был подписан договор о перемирии, но его еще должен был утвердить суд. Предполагается, что тогда и вмешался адвокат Козубовскис, пообещавший за 300 тыс. литов согласовать все вопросы с судьей. Все дела были приведены в порядок, но адвокату никто не выплатил гонорар.

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Согласно некоторым данным, тогда Козубовскис начал требовать деньги у Данелюса и упомянул о собранной компрометирующей его информации. После этих событий сам прокурор Данелюс ушел со службы, но после этого сразу трудоустроился в той же самой адвокатской конторе Tark, Grunte, Sutkiene и начал защищать советника президента Дайву Ульбинайте.

«Публикация газеты Lietuvos rytas за 2014 год о известном адвокате Козубовскисе и его отношениях с Данелюсом вызывает вопросы, тем более что премьер представляет последнего как достойного, стремительного, сильного юриста, который хорошо разбирается в уголовном праве, у которого есть опыт работы и в прокуратуре, и на другой стороне баррикады — в адвокатуре. Хотелось бы услышать комментарии и Данелюса, и премьера относительно обстоятельств, упоминаемых в этой публикации», — говорит Кубилюс.

Сам Сквернялис после известия, что Грибаускайте отклонила кандидатуру Данелюса, обвинил её в правовом нигилизме. Он заявил, что действия Грибаускайте расходятся с принципами правового государства.

«Еще раз приходится констатировать, что о решении относительно представленной кандидатуры я узнал из СМИ — не от президента. А самое главное — очевидно, что аргументы такого решения не соответствуют принципам правового государства и могут дискриминировать не только кандидата, но и саму профессию адвоката», — сказал премьер.

Он уверен, что пояснение президентского дворца, что якобы кандидат решил защищать клиента в деле о политической коррупции, поэтому он не может быть министром, не является ни правильным, ни законным.

«Могу только напомнить, что именно этот адвокат решил защищать и советника президента в деле об утечке секретной информации. Между тем во время поисков юридической помощи у президента и ее команды не возникали вопросы относительно Данелюса. Также ни у кого не возникли вопросы, когда президент дважды отказалась давать показания по этому делу, таким образом, по моему мнению, игнорируя принципы западной демократии», — утверждает премьер.

Он напомнил, что Данелюс долгое время работал в прокуратуре, прекрасно проявил себя как адвокат, не принадлежит к политическим партиям.

«Такой человек мог эффективно осуществлять необходимые перемены, я уверен в этом. Но, может, именно это и пугает тех, кто почти за 10 лет правления так и не добился качественного перелома в министерстве юстиции. Поиски министра юстиции придется начать заново, и мне трудно сказать, сколько серьезных профессионалов после сегодняшнего решения решат выдвинуть свою кандидатуру», — заявил Сквернялис.

Напомним, параллельно премьер и президент Литвы конфликтуют из-за министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса.