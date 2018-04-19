Москва, 19 апреля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В начале текущего месяца эксперты давали прогноз цены нефти в $71 — 72 за баррель, но уже сегодня, 19 апреля, котировки превзошли все смелые ожидания, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелеТрейдБел» Михаил Грачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня марка Brent торгуется $74,03 за баррель, WTI $68,90 за баррель. Это уровень декабря 2014 года и не исключено, что Brent поднимется до $75 за бочку.

«Фактором роста может стать итог завтрашнего, 20 апреля, заседания министерского комитета ОРЕС+ в Джидде (Саудовская Аравия)», — полагает эксперт.

На саммите планируется обсудить несколько вопросов, и, по предварительной информации, высока вероятность положительного решения вынесенных на обсуждение вопросов. Это создание системы гибких квот для относительно небольших участников договора (Азербайджан, Казахстан, Ирак и др.) и, основная тема, — пролонгация договора ОРЕС+ до конца 2019 года и в перспективе на 5−10 лет и более.

«Это беспрецедентное решение и в том случае, если стороны придут к принципиальному согласию, это даст возможность картелю и присоединившимся сторонам реально модерировать сырьевой рынок в течение длительного периода», — пояснил Грачёв.

Кроме завтрашнего заседания на текущие котировки оказала положительное влияние вчерашняя статистика из Штатов по запасам углеводородов за неделю.

«Все категории показали снижение (сырая нефть — 1,071 млн баррелей, дистилляты — 3,107 млн баррелей, бензин — 2,968 млн баррелей), это несмотря на рост количества буровых в прошлую пятницу (815 установок, +7). До важного уровня в $75 осталось полшага, и, скорее всего, неделя закроется выше этой цены», — считает эксперт.

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