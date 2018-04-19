Улан-Удэ, 19 апреля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Действия правительств Монголии и России «потенциально способны резко ухудшить состояние уникального объекта Всемирного природного наследия — озера Байкал», считают представители международной экологической коалиции «Реки без границ». В связи с этим экокоалиция представила в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже перечень замечаний на действия властей двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

В обращении экологи подчеркнули, что проблема строительства ГЭС в Монголии на водосборной территории Байкала «по-прежнему далека от разрешения». Как сообщили ИА REGNUM в экокоалиции, министерство энергетики Монголии в марте 2018 года обнародовало план строительства на территории страны 11 электростанций, включая ГЭС «Эгийн-Гол». И это — несмотря на предостережение против одобрения любых проектов монгольских плотин до завершения комплекса экологических оценок воздействия, записанное в решениях 40-й сессии комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО. Однако монгольское правительство продолжает тратить миллионы долларов на этот проект, угрожающий экосистемам реки Селенги и озера Байкал, утверждают экологи.

По их данным, в апреле текущего года руководство проекта MINIS, в рамках которого идёт разработка проектов строительства монгольских ГЭС, заявило, что не намерено проводить в рамках региональной экологической оценки анализ и сравнение последствий альтернативных вариантов водо‑ и энергоснабжения. Вместо этого разработчики проекта будут выбирать «наименее затратный способ получения воды и электричества». При этом ранее ЮНЕСКО и Всемирный банк рекомендовали Монголии подыскать «варианты с наименьшими негативными социальными и экологическими последствиями».

Однако, по мнению представителей экологической коалиции, Байкалу угрожают не только планируемые действия Монголии, но и российские чиновники, уже приступившие «к систематическому ослаблению природоохранных требований, обеспечивающих охрану озера».

В «Реках без границ» подчеркнули, что под занавес 2017 года правительство РФ, проигнорировав предостережение Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, приняло постановление № 1667, расширившее диапазон регулирования уровня Байкала с 1 метра до 2,3 метра — без проведения полной оценки воздействий нового режима регулирования на озеро.

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А 26 марта 2018 года правительство РФ выпустило распоряжение № 507, которое привело к десятикратному сокращению водоохранной зоны озера Байкал. По мнению экологов, снятие режима водоохранной зоны с огромной территории чревато серьёзными рисками для озера.

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Кроме того, в экокоалиции отметили, что в конце марта правительство РФ решением №328 исключило из списка запрещённых в Центральной экологической зоне Байкала видов деятельности «взрывные работы при создании железнодорожной инфраструктуры». О проведении какой-либо оценки экологических последствий данного решения ничего неизвестно.

«Складывается ощущение, что выстроенная после объявления Байкала участком Всемирного природного наследия система охраны озера систематически расшатывается и приносится в жертву интересам влиятельных компаний, кланов и групп интересов. Эффективного плана управления уникальным объектом природного наследия нет, современной системы мониторинга состояния озера так и не создано. Усилия же высоких чиновников, ведомств и корпораций по охране озера преимущественно сводятся к пиар-активностям», — считает российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Международный координатор экокоалиции Евгений Симонов добавил, что все решения по природопользованию на Байкале «до сих пор принимаются «на глазок», волюнтаристским способом, без должного научного обоснования и оценки воздействий, равно как и без обсуждения проектов решений с жителями байкальского побережья, экологической общественностью и органами ЮНЕСКО».

«Мы искренне надеемся, что уже этим летом на очередной сессии Комитета по Всемирному наследию ситуация с Байкалом станет предметом самого серьёзного обсуждения. Ведь если Россия уже активно сотрудничает с Монголией в проведении комплексных стратегических оценок монгольских планов строительства ГЭС и связанных с ними планов природопользования, то логично ожидать, что российская сторона подвергнет аналогичной комплексной объективной оценке свои собственные планы управления Байкалом», — отметил он.

По словам экологов, очередная сессия Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, где могут обсудить ситуацию вокруг озера Байкал, состоится в Бахрейне летом текущего года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сибирские экологи сходятся во мнении, что попытки Монголии обрести энергетическую независимость могут обернуться плачевно для озера Байкал. Дело в том, что Монголия вынашивает планы по строительству ГЭС на своей территории в бассейне реки Селенги, питающей Байкал. Однако уникальное озеро и без того сейчас испытывает маловодный период.

Представители Монголии ранее заверили, что страна приступит к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если ученые придут к заключению, что негативного эффекта не будет. Однако, по мнению Александра Колотова, разговоры о том, что Монголия свернёт все свои гидроэнергетические проекты, согласившись на поставку российской электроэнергии по более дешёвому тарифу, — это лишь попытки выдать желаемое за действительное.

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Что касается водоохранной зоны озера Байкал, по данным правительства Бурятии, внесение мартовских поправок в распоряжение правительства РФ вернуло прежние границы водоохранной зоны до 200 м. Из границ ВЗ исключили территории населённых пунктов. До этого площадь ВЗ составляла 57,2 тыс. кв. км.

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Власти Бурятии и Иркутской области считают сокращение водоохранной зоны благом, так как этот режим, по их мнению, накладывал строгие ограничения на жителей побережья Байкала. Например, им запрещалось ездить по дорогам без твёрдого покрытия, то есть по обычным просёлочным дорогам. Также было запрещено размещение кладбищ и автозаправочных станций. А, мол, теперь, после сокращения ВЗ, всё это станет разрешено для населения.

Однако, как свидетельствуют результаты исследования Фонда «Озеро Байкал» и Аналитического центра НАФИ, сужение водоохранной зоны может нанести Байкалу серьёзный вред. Так считают 46% опрошенных жителей Бурятии и Иркутской области. Всего эксперты в феврале 2018 года опросили 503 совершеннолетних жителя Бурятии и Иркутской области. Охват исследования — 26 населённых пунктов в восьми районах регионов.

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