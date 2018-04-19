Филадельфия, США, 19 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Короткий видеоролик, автором которого является один из пассажиров едва не потерпевшего крушение в американском штате Пенсильвания самолета Boeing 737, опубликован на портале YouTube.

Цитата из видео пользователя Associated Press Момент авиапроисшествия

Мужчина снял на видео момент посадки воздушного судна после разгерметизации салона.

ЧП произошло 17 апреля в штате Пенсильвания. У самолета, совершавшего рейс из Нью-Йорка в Даллас, произошло повреждение одного из двигателей. В результате обломки попали в салон воздушного судна.

По последним данным, в результате происшествия погиб один пассажир и еще 19 пострадали.

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