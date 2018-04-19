Пассажир снял на видео посадку самолета в момент ЧП
Филадельфия, США, 19 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Короткий видеоролик, автором которого является один из пассажиров едва не потерпевшего крушение в американском штате Пенсильвания самолета Boeing 737, опубликован на портале YouTube.
Мужчина снял на видео момент посадки воздушного судна после разгерметизации салона.
ЧП произошло 17 апреля в штате Пенсильвания. У самолета, совершавшего рейс из Нью-Йорка в Даллас, произошло повреждение одного из двигателей. В результате обломки попали в салон воздушного судна.
По последним данным, в результате происшествия погиб один пассажир и еще 19 пострадали.
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