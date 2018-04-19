Екатеринбург, 19 апреля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В Свердловской области в здании администрации Первоуральска прошли следственные мероприятия в рамках ранее возбуждённого уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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Обыски и выемка документов в здании мэрии Первоуральска прошли 18 апреля в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего начальника управления архитектуры города Константина Г.

По данным местных изданий, многие высокопоставленные чиновники Первоуральска написали заявления на увольнение, и это может быть связано с расследованием уголовного дела. При этом в администрации города эту информацию официально не подтверждают, сообщает издание «Новый день».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Константина Г. было возбуждено 12 апреля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По версии следствия, будучи государственным чиновником в период 2012—2017 годов, он оказывал содействие в коммерческой деятельности частной компании, создавая ей благоприятные условия перед конкурентами, помогая приобретать недвижимость и земельные участки.

За своё содействие бывший чиновник получил вознаграждение на общую сумму около 800 тыс. рублей от руководителя компании, в отношении которого также возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки в крупном размере.

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Напомним, что летом 2017 года в отношении бывшего мэра Первоуральска Юрия П. было также возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он, будучи госслужащим, превысил свои полномочия, передав безвозмездно земельный участок для садового товарищества, а ущерб от сделки для бюджета города составил 27 млн рублей.