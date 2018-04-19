Петербург умывается. Начали с Невского
Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В Петербурге моют фасады накануне важных для города и страны событий. Эта процедура ждет фасады сотен зданий в центре города. Треть запланированных работ уже выполнена.
Северная столица радуется погожим дням и приводит себя в порядок после зимы. Впереди — майские праздники, День города, Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников «Алые паруса» и чемпионат мира по футболу.
В город на Неве весной и летом приедут миллионы гостей, и город должен предстать перед ними с «чистым лицом». Разумеется, и самим петербуржцам очень хочется видеть свой город ухоженным и опрятным.
Коммунальные службы Петербурга в рамках месячника по благоустройству ведут работы по полной и частичной промывке фасадов. Они продлятся до середины мая.
За это время в городе полностью будут промыты 800 жилых домов, еще около пяти тысяч зданий вымоют на уровне первого этажа, сообщили 19 апреля в Жилищном комитете Петербурга. В настоящее время выполнена уже треть запланированных работ.
Корреспондент ИА REGNUM наблюдал, как сотрудники коммунальных служб приступили к полной промывке фасадов на Невском проспекте. Первым адресом стал дом №16, вблизи арки Главного штаба.
Работы здесь проводит ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» в рамках весеннего месячника по уборке и благоустройству.
В день бригада из четырех промышленных альпинистов может отмыть два фасада. Скорость работы напрямую зависит от количества и сложности декоративных элементов на здании. Сначала рабочие наносят на фасад моющее средство, затем смывают его чистой водой.
«В выходные дни планируется промывать нечетную сторону Невского проспекта — дома №№ 3,5,7 и др. После полного комплекса очистки подрядчик обязан промыть тротуар. Всего у ООО «ЖКС №1 Центрального района» заключен договор на промывку 21 фасада», — отметили в Жилищном комитете.
В соответствии с поручением губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, администрации районов, а также госучреждения и предприятия завершат работы по ежегодной помывке фасадов нежилых зданий до 27 мая, когда город отметит свой 315-й день рождения. Общее количество нежилых зданий, фасады которых подлежат помывке в Петербурге — 4874. Добавим, что петербургским законодательством предусмотрено увеличение штрафов за несвоевременную очистку и промывку фасадов — до 300 тыс. рублей.
Напомним, Петербург в 2017 году посетили 7,5 миллионов туристов, в 2018 году ожидается 8 млн гостей.