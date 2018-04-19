Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В Петербурге моют фасады накануне важных для города и страны событий. Эта процедура ждет фасады сотен зданий в центре города. Треть запланированных работ уже выполнена.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка фасада здания на Невском проспекте

Северная столица радуется погожим дням и приводит себя в порядок после зимы. Впереди — майские праздники, День города, Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников «Алые паруса» и чемпионат мира по футболу.

В город на Неве весной и летом приедут миллионы гостей, и город должен предстать перед ними с «чистым лицом». Разумеется, и самим петербуржцам очень хочется видеть свой город ухоженным и опрятным.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка фасада здания на Невском проспекте

Коммунальные службы Петербурга в рамках месячника по благоустройству ведут работы по полной и частичной промывке фасадов. Они продлятся до середины мая.

За это время в городе полностью будут промыты 800 жилых домов, еще около пяти тысяч зданий вымоют на уровне первого этажа, сообщили 19 апреля в Жилищном комитете Петербурга. В настоящее время выполнена уже треть запланированных работ.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка фасада здания на Невском проспекте

Корреспондент ИА REGNUM наблюдал, как сотрудники коммунальных служб приступили к полной промывке фасадов на Невском проспекте. Первым адресом стал дом №16, вблизи арки Главного штаба.

Работы здесь проводит ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» в рамках весеннего месячника по уборке и благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Жилкомсервиса

В день бригада из четырех промышленных альпинистов может отмыть два фасада. Скорость работы напрямую зависит от количества и сложности декоративных элементов на здании. Сначала рабочие наносят на фасад моющее средство, затем смывают его чистой водой.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка фасада здания на Невском проспекте

«В выходные дни планируется промывать нечетную сторону Невского проспекта — дома №№ 3,5,7 и др. После полного комплекса очистки подрядчик обязан промыть тротуар. Всего у ООО «ЖКС №1 Центрального района» заключен договор на промывку 21 фасада», — отметили в Жилищном комитете.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилкомсервис №1

В соответствии с поручением губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, администрации районов, а также госучреждения и предприятия завершат работы по ежегодной помывке фасадов нежилых зданий до 27 мая, когда город отметит свой 315-й день рождения. Общее количество нежилых зданий, фасады которых подлежат помывке в Петербурге — 4874. Добавим, что петербургским законодательством предусмотрено увеличение штрафов за несвоевременную очистку и промывку фасадов — до 300 тыс. рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка здания в Петербурге

Напомним, Петербург в 2017 году посетили 7,5 миллионов туристов, в 2018 году ожидается 8 млн гостей.