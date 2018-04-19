Любытино, Новгородская область, 19 апреля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В Любытинском районе Новгородской области с 20:00 18 апреля введён режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в районной администрации, паводок и обильное таяние снега оставили без транспортной доступности 17 населённых пунктов, в которых проживают 97 человек, в том числе 13 детей.

53news.ru Разрушенная паводком дорога Любытино — Неболчи — Бокситогорск

По данным на утро 19 апреля, подтоплены 23 жилых дома. Особенно пострадали сам районный центр — посёлок Любытино, а также деревни Шереховичи, Верхняя Лука, Нижняя Лука, Устье, Кременичи, Заречье.

«Со всеми населёнными пунктами, оставшимся без транспортной доступности, установлена связь, приняты экстренные меры по жизнеобеспечению населения», — сообщили власти.

К 9 утра 19 апреля в Любытинском районе, по официальной оперативной информации, были размыты 12 участков дорог. Всего в Новгородской области, по данным «Новгородавтодора», известно о повреждённых 19 участках. Помимо Любытинского, среди пострадавших — Боровичский, Пестовский, Чудовский, Маловишерский районы. Но в Любытинском районе — разрушений больше всего, и они самые серьёзные.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями затопленных приусадебных участков, подтопленных домов, разлитых рек, повреждённых дорог и мостовых переправ.

«Мы опять плывём. Как вам такое», — таким комментарием сопровождается очередная серия фотографий в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

"Уважаемая администрация, объясните, пожалуйста, населению, почему опять уплывают дороги? Мы хотим знать, как получилось, что за целый год не была произведена подготовка к паводку, почему второй год подряд предстоит ремонт? Какой сотрудник администрации отвечает за ремонт дорог и почему он не справился с этим? На бобров или неожиданную весну не получится переложить ответственность в этот раз», — с таким вопросом обращаются к властям пользователи соцсетей.

Напомним, что в Любытинском районе Новгородской области нынешнее половодье с серьёзными последствиями — уже второе за год. Летом 2017 года ливневые дожди и паводок здесь также серьёзно размыли дороги, но так как ЧС коснулась и других районов Новгородской области, режим чрезвычайной ситуации объявлялся в целом по региону. Всего летом 2017 года были повреждены 22 участка дорог, подтоплены 185 домов и более 240 приусадебных участков. Ущерб превысил 638 млн рублей.