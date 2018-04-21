Владивосток, 21 апреля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. По мнению политолога Петра Ханаса, важнейшая проблема состоит в отсутствии в регионе опыта взаимодействия с множественными находящимися в нем госпорациями. Это и «Роснефть», и «Мечел», и «Газпром», и «Ростелеком», и другие:

Ruslan V Albitsky Находка

«А крупный бизнес, как известно, всегда создает не только точки роста, но и точки напряжения. … Если новая команда Тарасенко сумеет наработать такую практику, найти такие точки взаимодействия, то ситуация в регионе начнет меняться в лучшую сторону», — считает эксперт.

Ситуация в городе с нависшей над ним угольной пылью стала катастрофической, однако политический подтекст конфликта в Находке отмечает и директор Центра социальных инноваций «Черный куб», доктор политических наук Юрий Коломейцев. По его мнению, в городе есть три заинтересованные группы людей. Первые зарабатывают на перевалке угля в Находке, угольная пыль в легких жителей их не волнует. Вторые о своей «угольной пыли» только мечтают, и их проблемы горожан волнуют еще меньше:

«Ну, и наконец, третья группа — название ее «жертвенные». Это Горелов и его команда. Выдвинутый второй группой в надежде, что он будет лоббировать их интересы, но не тут-то было, он не стал ни отстаивать, ни подписывать то, что ему в первую очередь принесёт уголовную ответственность, а не благо. Осознав, что Горелов «сам себе на уме», Находка втянулась в долгоиграющий процесс политических войн, в итоге которого Горелов был вынужден написать заявление на увольнение. Возвращаясь к проблеме пыли: она не будет решена».

Тем временем после обращения на прямой линии к Владимиру Путину президент обещал изучить вопрос, бывший тогда губернатором Владимир Миклушевский сообщил, что ситуацию с предотвращением угольного пыления он доведет до логического конца. Но — воз и ныне там. Так есть ли надежды на перемены?

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