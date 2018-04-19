Ярославль, 19 апреля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Общественной палате Ярославской области с сожалением отнеслись к решению правительства региона возить мусор на полигон в «Скоково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

Правительство Ярославской области

Напомним, представители правительства Ярославской области и лично заместитель губернатора Андрей Шабалин обещали ярославцам, что вопрос о ввозе в регион московского мусора будет решаться только после обсуждения с общественностью. В частности, называлась Общественная палата региона. Ее представители выступили с инициативой создать рабочую группу экспертов, состав которой 18 апреля был утвержден. Но не успела группа приступить к работе, как вице-премьер ярославского правительства Роман Колесов признал, что ввоз мусора уже идет и он расценивается как временная мера.

«Сожалею, что так произошло. Было бы правильнее вначале, как и было обещано, обсудить все с общественностью, а потом уже принимать решение. Но решение принято и я уже ничего с этим поделать не могу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

Общественники считают, что теперь им остается лишь дожидаться решения рабочей группы. Оно уйдет в правительство в качестве рекомендации.

«И там все зависит от того, как будут развиваться события дальше. Если правительство посчитает, что ввоз мусора надо продолжить, то мы готовы заняться общественным контролем этого процесса», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Березкин.

Власти региона полагают, что ввоз московских отходов будет проходить около года.