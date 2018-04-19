Берлин, 19 апреля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Еврокомиссия в рамках программы переселения беженцев внутри ЕС «адресовала» Германии еще 10 тысяч беженцев из Северной Африки и Ближнего востока, сообщает газета Berliner Morgenpost 19 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

О том, что федеральное правительство Германии дало обязательство принять этих людей, заявил комиссар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос. По его словам, другие члены ЕС примут в сумме 40 тысяч беженцев, и программа по переселению будет выполнена и, возможно, даже превышена.

«Немецкое правительства всегда тут как тут, когда речь заходит о международной солидарности», — похвалил Аврамопулос Германию.

Программа по переселению «нуждающихся в особой защите» беженцев началась летом 2017 года. Согласно ей, к осени 2019 года в странах ЕС должны быть размещены 50 тысяч человек. Евросоюз выдаст для адаптации мигрантов каждой принимающей стране по полмиллиарда евро.

В то же время комиссар призвал Германию убрать пограничный контроль, который противоречит Шенгенскому соглашению. По его словам, ЕС не согласен на такую меру на постоянной основе.

«Нам нужно быстро вернуться к нормальному функционированию шенгенской системы», — сказал Аврамопулос. Здесь речь идет о праве на свободу передвижения и чувстве принадлежности к ЕС.

Напомним, Германия в связи с наплывом мигрантов установила контроль на своих границах. Новый министр внутренних дел Хорст Зеехофер призвал к усилению мер по охране границ страны.