Москва, 19 апреля, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Россия обладает всеми возможностями войти в клуб стран с продолжительностью жизни более 80 лет, заявил 19 апреля глава правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов на V Всероссийском съезде гериатров и геронтологов.

Василий Перов. Старики-родители. 1874

«Клуб стран 80 плюс — он еще узок, но я считаю, что у нас есть все возможности туда войти», — заявил Дроздов.

По его словам, продолжительность жизни в России в начале 2000-х годов была 63−64 года, при этом у мужчин — чуть больше 60 лет. С тех пор продолжительность жизни в России выросла на семь лет.

«Сейчас задача стоит 80 плюс — амбициозная задача, но я считаю, что вполне достижимая», — добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста уже назрело и по этому вопросу необходимо определяться. По его словам, в стране уже другая продолжительность жизни сейчас, чем когда устанавливался пенсионный возраст.

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