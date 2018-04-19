Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Петербургская служба городского велопроката «Велогород» сумела подготовить 20 станций со 110 велосипедами вопреки неожиданным проблемам, возникшим в связи с блокировкой мессенджера Telegram: не причастному к этой истории «Велогороду» Роскомнадзор заблокировал сеть VPN, сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Велогород

«Вся работоспособность восстановлена. Какого-то конкретного плана действий на случай повторения ситуации у нас нет. Мы надеемся, что больше такого не повторится. Надеемся на бога и на Роскомнадзор»,— подчеркнули в компании.

Накануне «Велогород» пытался протестировать все нужные для запуска системы. «Тестирование омрачила блокировка Роскомнадзором наших собственных VPN-сервисов, которые позволяют удаленно наблюдать за станциями и производить их настройку», — сетовали в компании.

Специалисты «Велогорода», по их словам, «позаимствовали опыт «Телеграма» и стали бороться с блокировками, чтобы продолжить тесты.

В пресс-службе «Велогорода» сообщили, что победили блокировку примерно к 18:00 18 апреля. За всей актуальной информацией пользователей пригласили в канал в «Телеграме».

В результате, компании удалось подготовить станции первой очереди запуска. «На злобу хейтерам все будет работать», — обещают в «Велогороде». Станции открываются на Греческом, Вознесенском проспектах, улице Рубинштейна, Шпалерной, Маяковского, Моховой, Кирочной, Новгородской, Херсонской, Гагаринской, Марсовом поле, площади Александра Невского, Манежной площади, у ТЦ «Лигов, у БКЗ «Октябрьский», а также у метро «Адмиралтейская», «Гостиный двор», «Достоевская», «Лиговский проспект», «Чернышевская».

"РКН занимается массовым вредительством!» — отреагировали петербуржцы в соцсетях, где называют Роскомнадзор «бешеным выключателем» и предполагают, что вслед за сервисом «Велогорода» будут заблокированы и сами велосипеды.

«Хотят заблокировать велосипеды: велосипедист — бедствие для экономики. Он не покупает автомобиля и не берет под него кредит. Не покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских. Не страхует «гражданскую ответственность». Не пользуется платными стоянками. Не страдает от ожирения. Да он еще и здоров, черт возьми! Здоровые люди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства. Они не ходят к частным врачам. Они не увеличивают ВВП», — рассуждает один из горожан.

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Напомним, 13 апреля в Петербурге прошла акция протеста против блокировки мессенджера «Телеграм», когда активисты принесли в петербургский офис Роскомнадзора две тысячи бумажных самолетиков, символизирующих программу Павла Дурова.