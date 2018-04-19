Москва, 19 апреля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с назначением на пост премьер-министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна, говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

president.am Дмитрий Медведев и Серж Саргсян

Медведев выразил уверенность, что Саргсян на новом посту продолжит уделять «приоритетное внимание» наращивают всего комплекса сотрудничества России и Армении.

Он также особо отметил личный вклад Саргсяна «в развитие дружественных, партнерских и союзнических российско-армянских отношений».

«Это в полной мере отвечает интересам России и Армении», — уверен премьер-министр РФ.

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Напомним, Саргсян был назначен премьер-министром Армении 17 апреля. 9 апреля он завершил десятилетнее пребывание на посту президента республики.