Москва, 19 апреля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Совфеде сожалеют, что президент США Дональд Трамп подключился к распространению фейков, и предлагают объявить «день тишины» на период до встречи президентов РФ и США, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о «жесткой схватке американских и российских сил» в Сирии несколько недель назад.

«Увы, к распространению фейковых новостей подключился и президент США Дональд Трамп. Чувствуется влияние его новой команды», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Такие действия особенно удручают сегодня, когда идет подготовка к встрече президентов России и США, которая, если она, разумеется, состоится, определит вектор развития отношений между ведущими мировыми державами на довольно длительную перспективу, отметил сенатор.

«В связи с этим предлагаю нашим заокеанским оппонентам объявить так называемый «день тишины» на период, оставшийся до встречи, сделав передышку в информационной войне. Понятно, что сказанное касается исключительно официальных лиц, СМИ — особая статья», — сказал Клинцевич.

Парламентарий считает идеальным, если бы к этой передышке подключился весь Запад.

«Возможно, мое предложение выглядит несколько наивно, но почему бы не попробовать», — рассуждает он.

На встрече Владимир Путин и Дональд Трамп должны сконцентрироваться на решении реальных проблем, которых накопилось великое множество, на том, чтобы сделать мир безопаснее, а не выяснять природу различных фейков или вбросов, уверен сенатор.