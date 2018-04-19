Москва, 19 апреля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. После неопределённой ситуации на валютном рынке, Банк России вновь приступил к закупкам валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. Это следует из опубликованных данных регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Следует отметить, закупки возобновились после шестидневного перерыва, в предыдущий раз Центробанк РФ покупал валюту в рамках бюджетного правила 6 апреля. Тогда сумма закупки составила 11,6 млрд рублей.

Отмечается, что 17 апреля валюты было закуплено на 17,5 млрд рублей. Исходя из опубликованных ранее Минфином РФ данных предполагалось, что ежедневный объем закупки валюты будет на уровне 11,5 млрд рублей. В министерстве финансов РФ планировали закупки валюты за апрель 2018 года на общую сумму в 240,7 млрд рублей.

Следует отметить, что ранее первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева заявила, что закупка валюты возобновится при обретении рынком большей стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что для Банка России «не стало шоком» резкое падение курса рубля в связи со введёнными минфином США новыми санкциями.

Добавим, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева 16 апреля подчеркнула, что Банк России имеет «полный комплекс инструментов», который готов применить в случае, если возникнут угрозы финансовой системе страны.

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