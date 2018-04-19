Ярославль, 19 апреля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области назвали временной мерой ввоз московских отходов на территорию региона. Об этом рассказал заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Yarregion.ru Полигон «Скоково»

В правительстве отмечают, что состояние полигона «Скоково» находится на постоянном контроле. На данный момент на нем свободно более 50% расчётной ёмкости, что составляет примерно 20 лет работы. Планируется, что ежедневно полигон будет принимать не более 350 тонн твердых бытовых отходов в день. В общей сложности дополнительные 200 тысяч тонн составят не более четырёх процентов в год от остаточной вместимости «Скоково».

Мы рассматриваем это как временную меру, ожидается, что ввоз московских отходов будет проходить в период до года. Региону будет выделен межбюджетный трансферт в размере пятисот миллионов рублей. Данные средства позволят значительно укрепить производственный потенциал полигона «Скоково», обеспечить постоянный мониторинг состояния окружающей среды в зоне воздействия полигона. Реализация данного проекта позволит решить в короткие сроки важные для развития системы экологической безопасности полигона и региона в целом проблемы», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Накануне состояние полигона «Скоково» проверили экологи. Комиссия, в составе которой были и специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, проверили попадают ли стоки в водные объекты и исследовали, как соблюдаются меры пожарной безопасности.