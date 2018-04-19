Москва, 19 апреля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Самостоятельным политиком и заслуживающим уважения государственным деятелем президента США Дональда Трампа можно будет посчитать только тогда, когда он осмелится сказать, что никто, кроме него, не действует в отношении России более реалистично и умно, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В сети активно комментируются высказывания президента США Дональда Трампа о том, что «нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», и что США введут новые санкции против России, «как только она их заслужит».

Первое высказывание наглядно демонстрирует высокую степень зависимости президентов США вообще и данного конкретного президента в особенности от американского политического истеблишмента. Понятно, что американский истеблишмент настроен преимущественно антироссийски.

Понятно, что когда реальное политическое влияние уплывает из рук США во многих регионах нашей планеты, а их военная сила на фоне набирающей мощь военной составляющей глобального влияния России и Китая тускнеет, появляется соблазн заменить это всё «жёсткостью». Выглядит это, однако, на деле скорее беспомощно, чем пугающе.

И попытка удерживать нашу страну в положении, условно говоря, «нашкодившего подростка», который либо «заслуживает» наказания, либо его «не заслуживает», ничего в данном случае не меняет. Я бы назвал эти фразы политиканством.

Но это не значит, что России можно смотреть на этот трамповский пиар снисходительно. Трамп есть Трамп, а американский истеблишмент есть американский истеблишмент, и этот последний сам в попытках «осадить» нашу страну не успокоится. Его придётся «успокоить».

Что касается 45-го президента США, то самостоятельным политиком и заслуживающим уважения государственным деятелем его можно будет посчитать только тогда, когда он осмелится сказать: «Нет никого, кто действовал бы в отношении России более реалистично и умно, чем президент Дональд Трамп». Вряд ли, однако, мы этого дождёмся даже на словах.

Ранее на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент США Дональд Трамп заявил, что никто не относится к России так «жестко», как он. Кроме того, он назвал срок введения новых санкций против России тогда, когда Москва этого заслужит.

Новые санкции против России были анонсированы еще 15 апреля постпредом США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что ограничительные меры введут 16 апреля. Тем не менее новых мер не последовало.

Американские СМИ заявили, что Трамп дал понять своей администрации, что не будет санкций против Москвы в ближайшее время. Таким образом, он дезавуировал высказывания Хейли.