Барнаул, 22 апреля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Приближающаяся посевная тревожит сибирских аграриев: цены на пшеницу и гречку остаются низкими, а господдержка, призванная пополнить оборотные средства и предоставить погектарные субсидии, имеет свои подвохи. В чем они состоят, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлеборобы

Так, погектарные субсидии выделяют только на посевы зерновых, зернобобовых и кормовых культур, а также овощей открытого грунта, и выращиваемые на семенные цели картофель, подсолнечник. Высокоприбыльные технические культуры не субсидируются, в итоге теперь, чтобы получить поддержку государства, аграрии вновь должны производить то, что не пользуется спросом. По словам алтайского фермера Владимира Жданова, погектарная поддержка и вовсе не выдерживает критики:

«У меня получилось по 150 рублей на гектар — это даже на бутылку водки не хватит», — иронизирует фермер, серьезно предлагающий Минсельхозу задаться вопросом: справедливо ли отнять у крестьян 25−30 миллиардов рублей (такая сумма получится, если умножить собранные на Алтае 5 миллионов тонн пшеницы на величину снижения цены в 2017 году) и дать взамен 3,5 миллиарда рублей господдержки?

При этом проблема не вызвана одной невидимой рукой рынка, у нее есть имена и фамилии — фамилии конкретных чиновников и бизнесменов.

В чем связь между разорением крестьян, кризисом внутреннего рынка зерновых и печально известной группой «Сумма», читайте в статье: Субсидии с подвохом: аграрии Сибири вновь вынуждены сеять пшеницу

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