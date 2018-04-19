Ростуризм предупредил о протестах в столице Армении
Москва, 19 апреля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму предупреждает российских граждан о сложной ситуации в столице Армении городе Ереване, сообщили в Ростуризме.
По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Ереване продолжаются протестные акции оппозиции.
Протестующие граждане перекрыли несколько центральных улиц рядом с площадью Франции.
Российским гражданам, находящимся в Ереване, рекомендуется избегать мест массового скопления людей и соблюдать меры личной безопасности.
Тем, кто собирается посетить Армению, Ростуризм советует следить за сообщениями официальных властей этой страны.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против избрания Сержа Саргсяна главой правительства начались в Ереване 13 апреля.
Манифестанты перекрывают перекрестки и улицы в центре города, блокируют административные здания. Случаются столкновения с полицией. Десятки человек задержаны.
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