Москва, 19 апреля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму предупреждает российских граждан о сложной ситуации в столице Армении городе Ереване, сообщили в Ростуризме.

Photolure Протесты в Армении

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Ереване продолжаются протестные акции оппозиции.

Протестующие граждане перекрыли несколько центральных улиц рядом с площадью Франции.

Российским гражданам, находящимся в Ереване, рекомендуется избегать мест массового скопления людей и соблюдать меры личной безопасности.

Тем, кто собирается посетить Армению, Ростуризм советует следить за сообщениями официальных властей этой страны.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против избрания Сержа Саргсяна главой правительства начались в Ереване 13 апреля.

Манифестанты перекрывают перекрестки и улицы в центре города, блокируют административные здания. Случаются столкновения с полицией. Десятки человек задержаны.

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