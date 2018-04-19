Владивосток, 19 апреля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Помпезно созданный в Приморье пять лет назад хоккейный клуб «Адмирал» сегодня находится в бедственном положении. Экс-сенатор и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов считает, что в бедах команды виноват один из «отцов» клуба — бывший губернатор Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Торжественное открытие хоккейного клуба «Адмирал»

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Шлейф обид и разоблачений ещё долго будет тянуться за отставным главой Приморья Владимиром Миклушевским, а ныне и.о. ректора Московского политехнического университета. Одним из последних «камней в его огород» оказалось признание Вячеслава Фетисова, в котором бывший соратник рассказывает, кто на самом деле виноват в крахе хоккейного клуба.

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В настоящее время у «Адмирала» дела совсем плохи. Помимо арестов братьев Магомедовых — владельцев группы «Сумма», которая является генеральным партнером клуба, здесь нет президента, нет и главного тренера. А долги по зарплате у хоккеистов были хроническими, отсюда и текучка.

Сможет ли выжить клуб? Вячеслав Фетисов, восемь лет бывший сенатором, откровенно сожалеет, что доверился Миклушевскому.

«Печально все это наблюдать. Болельщикам, наверное, будет интересно, поэтому расскажу. Прошлый губернатор избирался на «Адмирале». А как только он прошел выборы, Саша Могильный ко мне подошел и сказал: «Похоже, мы здесь больше не нужны». Губернатор захотел игрушку, не понимая, как сложно ею управлять, а в итоге получилось то, что получилось. Был проект по созданию хоккейной академии, но он так фактически и не заработал. Губернатор не захотел его реализовывать. Я расстроился, конечно, но сложно было повлиять на ситуацию. Я извиняюсь, что слишком доверился человеку, который публично объявил об открытии академии, но ничего не сделал для реализации проекта в дальнейшем. Буду открывать свою академию во Владивостоке, когда пойму, что здесь есть полный набор необходимого», — цитирует VL.ru хоккеиста.

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Что касается ухода из Приморья в качестве сенатора, Фетисов также объяснил позицию:

«Я следил за развитием ситуации в крае: с чей-то подачи развернулась атака на меня, что, мол, бросил регион. Могу сказать, что без согласования с губернатором стать сенатором невозможно. Миклушевский сделал ставку на другого человека, а в разных СМИ было сказано, что это было мое решение уйти. На самом деле это неправда. В той непростой ситуации пришлось думать о дальнейшей работе. Но, слава богу, мой избирательный потенциал достаточно высок, и в Московской области, непростом округе, я сумел набрать больше всех голосов по одномандатному округу и стал депутатом Госдумы».

Напомним, идея создания клуба родилась на дне рождения Фетисова 20 апреля 2013 года. Тогда по просьбе Миклушевского известный хоккеист и стал куратором клуба. Уже на следующий день, 21 апреля, было принято решение о вступлении клуба в КХЛ с сезона 2013−2014 годов.

Сегодня местные болельщики в свете последних событий со сменой власти в клубе, арестами спонсоров разделились на два лагеря. Некоторые не теряют надежды и верят в светлое будущее «Адмирала», а другие уже «похоронили моряков».

О том, что клуб обходится «в копеечку» региональному бюджету, говорили оппозиционные депутаты Законодательного собрания Приморского края. Так, Артем Самсонов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в 2015 году заявлял, что хоккейный клуб был дорогой игрушкой в руках бездарной власти. По словам депутата, когда финансовых возможностей обслуживать «аксессуар» уже нет, с имиджевым проектом попросту не знают как быть.

«Чтобы делать в крае клуб, нужно вкладывать деньги в развитие массового спорта: подготавливать собственную базу молодых хоккеистов, растить своего тренера. Если этого не делать и при этом просто пытаться держать клуб за счет приглашенных легионеров, то у такого клуба будущего не будет. Я бы даже не сказал, что этот проект был средством по распилу денег и воровству: это другое. Построили арену, значит, нужен дополнительный пиар: давайте сделаем хоккейную команду. Это как дорогая игрушка. Сделать мы ее сделали, а о том, что на это нужно тратить много бюджетных денег, хотя есть достаточно более важных вещей, никто не думает. Это просто бездарность нашей власти. Она делает и не понимает, что делает, зачем делает и какие будут последствия. Сейчас такой развал идет, потому что денег нет. Чтобы выделять средства, нужно их иметь и уметь зарабатывать. У нас их умеют только тратить», — говорил Самсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2018 года пост президента ХК «Адмирал» покинул Заирбек Юсупов (генеральный директор ПАО «Владивостокский морской торговый порт»), занял он его в декабре 2017 года. До этого президентом был Зиявудин Магомедов, который вместе с братом арестован по подозрению в хищении более 2,5 млрд рублей. В отношении Магомедовых возбуждено уголовное дело по семи эпизодам преступлений.

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