Симферополь, 19 апреля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. 19 апреля в Крыму стартовал IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Участников мероприятия приветствовал лично глава полуострова Сергей Аксенов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Рад приветствовать вас на гостеприимной крымской земле! — сказал Аксенов, слова которого обнародовала пресс-служба главы республики. — В эти дни Ялта уже в четвёртый раз собирает старых и новых друзей российского Крыма».

По его словам, участники мероприятия смогут обменяться мнениями по «самым актуальным вопросам глобальной и региональной повестки».

Аксенов также добавил, что участие в форуме ЯМЭФ делегаций из десятков зарубежных стран вдребезги разбивает миф об изоляции РФ и Крыма.

«Наши гости представляют страны, население которых в общей сложности превышает 3 млрд человек, — сказал глава Крыма. — То есть значительную часть человечества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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