Москва, 20 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, в России отмечают Национальный день донора. Праздник посвящен как самим донорам, так и врачам, которые непосредственно работают с ними.

Кровь

Национальный День донора учредили 20 февраля 2007 года на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, который состоялся в Государственной Думе РФ. Дату праздника выбрали не случайно. Именно 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице, у которой началось сильное кровотечение. Врач решил перелить пациентке кровь её супруга и таким образом спас женщине жизнь.

Одной из главных проблем на сегодняшний день является заметное сокращение количества доноров. Именно поэтому в течение последних нескольких лет в России активно проводят различные мероприятия, направленные на возрождение донорского движения. Так, в 2012 году был принят закон «О донорстве крови и ее компонентов», регулирующий процедуру донорства в РФ. Согласно ему, в стране поощряется безвозмездная сдача крови. В качестве вознаграждения доноры могут рассчитывать на бесплатный обед. Для дефицитных групп крови сохранили денежную компенсацию.

Согласно этому же закону, сократился список льгот для доноров, однако это не коснулось почетных доноров. Ими считаются люди, которые сдали кровь 40 раз или пожертвовали плазму 60 раз. Кроме соответствующего значка, они могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медицинской помощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы. Кроме того, почетным донорам в 1,5 раза увеличили ежегодные выплаты.

Чтобы стать донором, человек должен быть совершеннолетним, весить более 50 кг, не болеть раком, туберкулезом или СПИДом. Не разрешается сдавать кровь беременным и кормящим женщинам, а также девушкам во время менструации. Людям с татуировками или пирсингом можно стать донором не ранее года после их нанесения или прокалывания. Кроме того, запрещается сдавать кровь тем, кто употреблял спиртное в последние 48 часов до предполагаемой сдачи крови.