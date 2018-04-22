Владимир, 22 апреля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Введение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте стало предметом споров и конфликтов. Как на примере проблем, возникших в городе Владимире вокруг этой темы, проявляются все болевые точки городского транспорта, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимирский автобус

Безналичная оплата в общественном транспорте обладает массой преимуществ. Это и точный учет, так важный для планирования, и отсутствие теневого дохода, и возможность точно представить развитие транспортной сети города. Но внедрение этой полезной и удобной схемы сталкивается с сопротивлением тех, кто привык работать по старинке. Кроме того, выстраивание новых форм взаимодействия между компаниями-перевозчиками и городской администрацией зачастую чреват конфликтами. Связано это, как показывает опыт города Владимира, с тем, что введение новшеств — это всегда некоторый шок и необходимость приспосабливать устоявшуюся структуру под новые требования. Тем не менее, транспортникам придется следовать директивам городского начальства.

А начальству, в свою очередь, необходимо продумать процесс перехода на безналичный расчёт так, чтобы это не вызвало жесткого неприятия. Вопиющий случай, связанный с самоубийством владимирского предпринимателя-перевозчика Биганова, покончившего с собой в 2016 году, вероятно, в знак протеста против проекта перевода транспорта на газомоторное топливо уже вызвал волну возмущения владимирской общественности. Так что печальный опыт в этой области уже есть и надо сделать так, чтобы ни трагедии, ни ошибки не повторялись.

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