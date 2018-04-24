Суздаль, Владимирская область, 24 апреля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Возмущение действиями гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника уже становится привычным, и все же проблема каждый раз открывается с новой стороны. С чем связан новый виток деятельности Игоря Конышева и чем на этот раз он заслужил требование жителей Владимирской области привлечь его к ответу, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Палаты» и Успенский собор во Владимире

Под предлогом несоответствия Детского музейного центра в культурном центре «Палаты» требованиям пожарной безопасности центр был закрыт. Фактически уничтожается один из крупнейших музеев страны, который ежегодно посещают более 30 000 детей. При этом проверка в палатах произошла буквально в начале апреля и никаких нарушений не выявила, более того, начальник управления МЧС по Владимирской области Владимир Белозеров прямо заявил, что «к вопросам обеспечения пожарной безопасности вот эта временная приостановка работы этих культурных центров не относится». Родители детей письменно обратились с просьбой разобраться в истинных причинах закрытия центра, обращение направлено Конышеву, в Общественную палату, областное заксобрание, департамент образования и региональному уполномоченному по правам ребенка. Активисты предлагают провести общественные слушания.

«Дела очень печальные, — сказала корреспонденту ИА REGNUM почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова. — Пострадал не только Детский центр, но и весь культурно-образовательный центр. Это был самый живой, самый интересный культурный очаг в города. Здесь был Детский музейный центр, картинная галерея, потрясающая экспозиция, которую уже изуродовали, выставочный зал. Игорь Конышев с самого начала не понимал, куда он попал»

Культурно-образовательный центр «Палаты», находящийся в самом центре Владимира, начал преобразовываться (но не преображаться) уже в 2016-м, с приходом нового директора, который назвал «Палаты» «главной головной болью». В итоге постоянная экспозиция Владимирского искусства в Картинной галерее разобрана, Дворцовый зал с камином ликвидирован, часть залов 18-го века выкрашена в несообразный стилю здания черный цвет, некоторые выставки и экспозиции вызывают недоумение, например, скульптурная композиция голландского художника, сделанная из целлофановых пакетов.

Преобразование «Палат» будет продолжаться и дальше — летом в музее намерены начать разбор картинной галереи. И ведь это не единственная сторона проблемы: часть самых популярных музейных объектов намерена забрать РПЦ.

Как ведет себя руководство музея в данных условиях и как реагируют граждане и власти, читайте в статье: Владимир восстал против варяга

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