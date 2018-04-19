Симферополь, 19 апреля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Участие в Ялтинском форуме делегаций из более чем 60 стран мира полностью опровергает любые мифы об изоляции России и российского Крыма. Об этом 19 апреля на открытии мероприятия заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

На форум прибыли 3 тыс. гостей из российских регионов и более чем 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, отметил он. Делегаты прибыли из стран, совокупное население которых превышает 3 млрд человек. То есть они представляют значительную часть человечества.

«Это факт, который вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма», — цитирует Аксёнова его пресс-служба.

В числе делегатов — известные бизнесмены и политики, члены Европарламента и национальных парламентов, главы городов, представители органов власти, общественных организаций, эксперты, ученые и журналисты. Впервые форум посетили участники из Австрии и Германии.

Глава региона также отметил, что ежегодно число участников форума возрастает почти в два раза. Если в 2016 году в Ялту приехали 1100 гостей из 26 стран (включая РФ), в 2017 году делегатов было уже 2200, они представляли 46 стран.

«Все это — наглядное подтверждение победы здравого смысла над логикой конфронтации, диктата и санкций. По сути, это победа над логикой войны», — заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Крыму стартовал IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), собравший в этом году более 500 иностранных гостей. Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям мероприятия направил президент России Владимир Путин.

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