Киев, 19 апреля, 2018, 10:45 — ИА Регнум. На Украине политики и эксперты обсуждают сообщение журналиста Дмитрия Гордона о том, что якобы президент Украины Петр Порошенко принял решение распустить Раду и уже осенью провести досрочные парламентские выборы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В частности, глава профсоюза МВД Украины Илья Кива считает, что Порошенко принял решение о роспуске Рады. При этом он отметил активизацию работы депутатов в округах.

«На сегодняшний день президент принял решение о досрочных как парламентских, так и президентских выборах… На сегодняшний день готовятся и очень активно готовятся, делятся округа. Я это очень хорошо чувствую, потому что я езжу по земле, я езжу по областям. Я вижу договорняки», — сказал Кива вечером 18 апреля в эфире канала «112 Украина».

В то же время депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Гузь считает, что президент не заинтересован в досрочных парламентских выборах.

«Мне сложно сказать, насколько проинформирован источник господина Гордона. У меня есть сомнения. Что касается округов, действительно, на Банковой только начались разговоры с сателлитами «Блока Петра Порошенко» о распределении тех или иных округов, закрепление действующих депутатов или политиков за округами… Но то, что изменения в избирательное законодательство не предусматриваются и БПП будет делать все возможное, чтобы не было изменений по открытым спискам, это факт. Что касается проведения досрочных выборов осенью, у меня есть сомнения. Я как депутат-мажоритарщик готов идти на выборы хоть завтра. Но у меня есть сомнения, что политическая элита, в частности президент, готовы к этим выборам… Не могу сказать, что представители оппозиции («Самопомощь», «Батькивщина», Радикальная партия, «Оппозиционный блок») очень стремятся к парламентским выборам», — сказал Гузь.

По его словам, президентские выборы выгодны только депутату, лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Тимошенко почти по всем рейтингам первая. Ей, наверное, выгодно стать президентом и выстроить систему глав областных и районных администраций, переориентировать финансовые потоки и т. д… В «Народном фронте» есть разные политики. К примеру, тот же Аваков не скрывает того, что не симпатизирует Порошенко. А Турчинов склонен к сотрудничеству», — сказал Гузь.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля журналист Дмитрий Гордон заявил, ссылаясь на источники, что руководство Украины приняло решение распустить Раду и провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Он также прогнозирует, что в ближайшие месяцы своей должности лишится действующий премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября», — отметил Гордон на своей странице в Facebook.