Киев, 19 апреля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное расследование принятой Кабинетом министров формулы формирования цены на газ в уголовном деле с предварительной квалификацией по части 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства установления в течение 2016−2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров Украины соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 апреля.

Сообщается, что о подозрении пока никому не объявлено, а досудебное расследование продолжается, и о его деталях не сообщается, поскольку информация засекречена (попадает под статью 222 Уголовного кодекса, где сказано о сохранении тайны досудебного следствия).

В правительстве Украины действия НАБУ пока не комментировали.

«Суть достаточно проста. Транснационалы начали масштабный прессинг Украины. В Штатах массажирует (министра финансов Украины) Данилюка МВФ, а здесь Гройсмана — НАБУ», — комментирует происходящее эксперт по энергетике Валентин Землянский.

«Если присовокупить сюда разактивничавшую Генпрокуратуру, которая собирается отжать облгазы в пользу государства (читай «Нафтогаза»), да еще и сбить ретроспективно с них аренду, которую заплатим все мы, — картина маслом. «Нафтогаз» ни при чем, тарифы на Кабмине, в формировании которых уже разбирается НАБУ, а мы с вами все… ну там где мало света. В общем годовщина безотчетного (во всех смыслах) премьерства с подачи западных партнеров и нефтегазовых доброжелателей и впрямь может стать, как день рожденья, грустным праздником для премьера Гройсмана», — отмечает Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2016 года правительство Гройсмана приняло резонансное постановление №315, которым уравняло цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением была определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе. Именно правильность использования этой формулы сейчас расследуют детективы НАБУ.

Эксперты и ранее критиковали такой выбор формулы цены газа.

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко в 2017 году призывал НАБУ провести расследование газовой формулы «Дюссельдорф+».

"Следующим шагом надо делать такую же выемку у господина Гройсмана, который определил немецкий хаб+. Безосновательно, вопреки законам, вопреки логике, вопреки всему», — подчеркнул он тогда.

Кучеренко полагает, что к лоббированию привязки цены украинского газа к немецкому хабу прямое имеет отношение НАК «Нафтогаз Украины».

«Безусловно. Это мощная организация, самая мощная по лоббированию. У нее есть скрытый бюджет. Она имеет огромное количество псевдоэкспертов, блогеров, СМИ. Она как атомный авианосец. Я абсолютно убежден, что она тем или иным способом лоббировала свои тарифы, свои цены на газ», — заявил специалист.

С Кучеренко сейчас согласен и Валентин Землянский.

«Социально ориентированный миллионер Коболев (глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев) саркастически улыбается и делает невинное выражение лица, мол, мы то чего. Мы тут ни при чем. Только еще как при чем», — подчеркивает эксперт.

Он также отмечает «грусть» главы «Нафтогаза» по поводу подтверждения претензий Энерготаможни на 8,3 млрд гривен неуплаченных платежей.

«Кстати, кто не в курсе, речь вот совсем не о газе, поставленном в ЛДНР и нерастаможенном, а о самом что ни на есть правильном газе, закупленном в РФ, в Стокгольме подтвержденном (отсюда и долг 2,5 миллиарда долларов), проданном в стране по спекулятивным ценам, но не растаможенном», — резюмировал специалист.