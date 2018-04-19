Москва, 19 апреля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении более 97 млн. рублей, выделенных на модернизацию системы образования в Дагестане, передано в суд. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

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Заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по делу в отношении руководителя московской компании «Инструменты управления» и заместителя министра образования и науки Республики Дагестан. Дело рассмотрит Гагаринский районный суд Москвы.

Указанные лица в зависимости от роли и степени участия обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и отмывании денежных средств (статьи 159 и 174.1 УК РФ).

По версии следствия, предпринимательница совместно с чиновником похитили бюджетные средства в размере более 97 млн. рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку учебно-цифровых комплексов для дагестанских школ в 2013 году.

Стоимость учебно-цифровых комплексов была завышена. С похищенными средствами в дальнейшем были проведены операции с целью придания правомерного вида владения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане начались масштабные проверки министерств, ведомств и администраций муниципалитетов. Работа проводится сотрудниками Генпрокуратуры РФ, главков МВД и ФСБ по просьбе врио главы Дагестана Владимира Васильева.

Первыми итогами проверок стали громкие задержания в правительстве. Так, по подозрению в мошенничестве арестовали премьер-министра Абдусамада Гамидова, вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования Шахабаса Шахова.

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