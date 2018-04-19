Ярославль, 19 апреля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля назначен Виктор Макеев-Гурьянов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

С 17 апреля он сменил на посту другого ио — Николая Труфанова. Виктор Макеев-Гурьянов ранее работал главным инженером Фрунзенского управдома, а потом возглавил его. Затем он стал генеральным директором ЗАО «Управляющая компания 1».

Несмотря на то, что закон запрещает муниципальным служащим заниматься предпринимательской деятельностью, Виктор Макеев-Гурьянов до сих пор числится в едином государственном реестре юридических лиц учредителем ООО «Ярославские домовладения». Главный род занятий этой организации — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Получить комментарий Виктора Макеева-Гурьянова о такой практике совмещения пока не удалось.

Бывший ио руководителя Николай Труфанов перешел на должность первого заместителя Агентства.