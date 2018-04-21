Москва, 21 апреля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Предложение Минфина касается специальных инвестиционных контрактов (СПИК), предложение Минэкономразвития — инфраструктурной ипотеки. СПИК — это преференции для бизнеса, создающего новые рабочие места, а взаимоотношения между бизнесом и органами власти оформляются путем заключения специальных обязывающих соглашений. Цель — привлечение прямых инвестиций в промышленность. По мнению оппонирующего ведомства, такой механизм снизит конкуренцию для остального рынка и приведет практически к заключению в ручном режиме каждого из контрактов.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белая чайка

В свою очередь, предлагаемая Минэкономразвития инфраструктурная ипотека предполагает привлечение заемных средств на реализацию проекта под гарантии государства и возвращение средств банкам, принявшим участие в финансировании, оператором проекта с операционной прибыли. В этом варианте нет налоговых льгот. По мнению Минфина, механизм отбора проектов не проработан, а принципы формирования фонда инфраструктурной ипотеки не ясны.

Проект Минфина подан на рассмотрение в феврале, а Миниэкономразвития — в марте. оба формата могут быть актуальны для различных групп инвесторов, но рассмотреть предложения министерств необходимо по возможности оперативно: и Мурманский транспортный узел, и Северный широтный ход вместе с дополнительным отрезком пути Бованенково — Сабетта напрямую связаны с развитием транспортных возможностей Северного морского пути, совместная их работа значительно продвинет развитие регионов.

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