Лондон, 19 апреля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Антироссийские санкции правительства США могут сыграть на руку российскому бизнесу и не повлияют на кредитный рейтинг России, считают в агентстве Moody’s.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Согласно данным кросс-секторального отчета по России, подготовленного Moody’s Investors Service, пишет издание, прочность финансовой системы РФ и прочная внешнеэкономическая позиция России поможет государству защитить свою экономику от возможного негативного влияния новых санкций США.

По прогнозам агентства, РФ удастся сохранить суверенный кредитный рейтинг Ba1 c «позитивным» прогнозом. По словам старшего вице-президента Moody’s Кристин Линдоу, кредитоспособность России поможет справиться с ограничениями, введёнными США, а выросшая в цене нефть позволит пополнять резервы.

Одновременно с этим, по её словам, санкции незначительно замедлят рост российской экономики и могут увеличить показатель инфляции. Агентство ожидает, что рост российского ВВП по итогам 2018 года составит 1,6% — это существенно меньше, чем прогнозируемые правительством РФ 2,1%.

По мнению экспертов агентства, главной «жертвой» последних санкций стала принадлежащая миллиардеру Олегу Дерипаске компания «Русал». Отмечается, что уже 3 мая она может объявить дефолт по свои долговым обязательствам.

Следует также отметить, что аналитики Moody’s видят и положительные стороны в давлении США на российскую экономику — экспортеры выиграют от ослабления курса рубля к доллару США, а это положительно скажется на их прибыли.

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Как сообщало ИА REGNUM, из рейтинга богатейших бизнесменов, опубликованного журналом Forbes следует, что за два года в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. В 2016 году в РФ было 77 человек, чье состояние превышает $1 млрд, на сегодняшний день таких предпринимателей уже 106.

Добавим, число долларовых миллиардеров в РФ растет на протяжении последних двух лет. В 2016 году наблюдался резкий спад численности толстосумов — до 77 человек со 111 в 2014 году. В 2017 году капиталом в $1 млрд обладали уже 96 человек.

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