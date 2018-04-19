Калининград, 19 апреля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, стали известны первые подробности масштабного форума о жилье в Калининграде, организованного Минстроем России и Единым институтом развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

Strelka.com Голландский архитектор Вини Маас

В частности, на форуме выступит нидерландский архитектор Вини Маас, который считается звездой мировой архитектуры.

«В рамках деловой программы форума своим мнением о современной жилой среде поделится основатель студии MVRDV Вини Маас, известный в первую очередь как соавтор мастер-плана Большого Парижа. MVRDV — авангардисты от архитектуры, но их жилые проекты всегда отличает удобство: хорошие планировки, много естественного света, общие пространства на этажах и во дворе», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Дом.РФ».

Деловая программа форума соберет аудиторию из 700 представителей региональных органов власти 85-ти субъектов РФ, девелоперов, архитекторов, экономистов, а также экспертов по городскому планированию.

«Основная задача форума — наладить диалог между представителями власти, девелоперским сообществом и проектировщиками с целью повысить качество жилой среды в России», — продолжили в институте.

В «Дом.РФ» подчеркнули, что с 2010 года прирост населения в крупнейших российских городах составил 5−15%.

«Продолжается урбанизация, люди едут в города за образованием и работой. В 17 крупнейших агломерациях с населением более 1 млн человек сконцентрировано 33% населения страны (49 млн человек), 38% ВВП. В этих же городах строится более половины жилья, а значит формируется новая среда. Именно поэтому форум «Среда для жизни: все о жилье» посвящен теме развития жилья», — отметили в институте.

Форум «Среда для жизни: все о жилье» состоится через месяц — 18−19 мая в Калининграде при поддержке правительства России и правительства Калининградской области.