Смоленская область, 19 апреля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. К церемонии открытия 20 апреля в Смоленской области мемориального комплекса «Катынь» присоединится посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. Об этом ИА REGNUM сообщили источники в польском посольстве, добавив также, что «во входном павильоне, отремонтированном в рамках общей реконструкции, будет представлена обновленная выставка о комплексе «Катынь» и «Польша — Россия. Отношения в XX вeкe».

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Ранее пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО) информировала, что почетными гостями торжественной церемонии открытия комплекса станут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры Владимир Мединский.

По словам исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, та часть, где захоронены советские граждане, теперь благоустроена, а на всей территории установлена трехъязычная система навигации.

«В ходе научно-исследовательских работ было установлено, что в Катыни захоронено более 8 тысяч советских граждан, кроме широко известных ранее более 4 тысяч польских военнопленных, — рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков. — В рамках проекта много сделано на территории так называемой «Долины смерти»: начаты эксгумационные работы, проведено первое перезахоронение останков. Сегодня это место общей скорби, важное как для России, так и для Польши».