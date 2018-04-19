Ярославль, 19 апреля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославле во время пожара в ТЦ «Вернисаж» жители объединились для того, чтобы спасти животных из контактного зоопарка. Своим рассказом об этом они поделились в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница «ВКонтакте» Марии Локаловой Эвакуированный контактный зоопарк

Напомним, торгово-развлекательный центр «Вернисаж» загорелся днем 17 апреля. В здании была проведена эвакуация, на улицу вывели около 800 человек. К тушению огня привлекалось 58 человек и 15 единиц техники.

«Не думала, что пройдет совсем немного времени и мне придется лично столкнуться с ситуацией возгорания в ТЦ. Как многие уже знают, сегодня в торговом центре «Вернисаж» в Ярославле случился пожар. В момент того, как началась эвакуация, мы только подъехали к ТЦ. По аналогии со всеми последними вариантами срабатывания пожарной тревоги я подумала, что это учебная, просто вышла из машины и наблюдала за происходящим, пока люди спокойно выходили из здания. Вот уже за здание проехали пожарные расчеты: один, второй, третий… Когда машин насчитали порядка 7, я начала расспрашивать людей. Как оказалось, тревога совсем не учебная, а в здании очевидцы действительно чувствовали запах проводки и видели клубы дыма из окон задней части комплекса», — рассказывает жительница Ярославля Мария Локалова.

Девушке тут же вспомнилась «Зимняя вишня», то, как плохо и тяжело даётся тушение подобных зданий, и наличие контактного зоопарка внутри ТРК. Так как она не увидела людей с клетками с животными из контактного, то побежала ко входу, где предположительно должен был находиться зоопарк.

«Около входа уже стояли охранник, сотрудник гвардии и взволнованная молодая девушка. Из ее диалога с охранником, а она молила, чтоб ее впустили в здание, чтобы открыть дверь из зоопарка на улицу, так как она открывается только изнутри, я поняла, что она сотрудник зоопарка. Охранник по понятным причинам отказывался впускать девушку, говоря, что там небезопасно. А мы уже вдвоем с ней продолжали наседать на него и судорожно перебирать варианты, кто бы мог открыть дверь изнутри, чтоб можно было эвакуировать зверушек. Что было бы сделать очень легко, ведь дверь из зоопарка шла прямо на улицу», — пишет на своей странице «ВКонтакте» Мария Локалова.

Как оказалось, когда сработала тревога, сотрудники зоопарка подумали, что она учебная, ведь в последнее время все торговые центры подвергаются проверкам и отрабатывают эвакуацию в случае ЧП. Соответственно, решили животных не беспокоить и выйти на улицу, а когда учения закончатся, вернуться назад.

«Спустя время уже и стоя у здания, мы начали чувствовать неприятнейший запах проводки, поняли, что нужно срочно что-то делать. Я сказала охраннику, что необходимо сообщить тем, кто внутри здания, что там есть животные. На что мне был дан ответ: «Всех людей эвакуировали, а звери — не люди…» Девочка-сотрудник бойко отчеканила, что они гораздо лучше людей», — делится Мария Локалова.

В итоге девушкам удалось добиться главного — узнать, кто может помочь попасть внутрь. Сотрудник зоопарка нашла представителей полиции, и они двинулись в здание для того, чтобы открыть дверь изнутри. Однако сделать это не удалось, так как сам павильон запирается на выдвижную дверь, которая срабатывает от электричества, а к тому времени все электричество в здании уже отключили. В итоге они вернулись ни с чем.

«К нам уже подбежали другие неравнодушные, особо активно вовлечены оказались девочки-консультанты одного из магазинов. Мы все приняли решение ждать около двери в зоопарк, благо она наполовину из стекла и, в случае появления дыма внутри, разбить дверь, попасть внутрь и эвакуировать малышню. Делать все это нам не пришлось, так как пришли отличные новости о том, что пожар потушен, а сотрудники могут вернуться в магазины. Мы, конечно же, сразу побежали к зверью. Все были на месте и впорядке, в здании, конечно, очень неприятно пахло. Я успокоилась, и мы пошли по магазинам. Но только начали покупки, как опять сработала пожарная тревога и кто-то шепнул, что снова началось возгорание в магазине недалеко от зоопарка. Я кинулась на помощь в контактный зоопарк. На месте уже были сотрудники зоопарка, те же девочки-активистки из магазина, а на улице стояли люди, которые принимали животных и следили за ними, чтоб не разбежались. Сколько собралось людей на улице, чтоб принять всех малышей! Ведь самим сотрудникам было бы не под силу и эвакуировать зверюшек, и присматривать за ними снаружи. Многие животные, прямо скажем, не хотели выходить из домиков и отчаянно пытались сбежать во время отлова», — рассказывает Мария.

В итоге всех животных удалось эвакуировать. После этого добровольцам-спасителям пришлось следить, чтобы живность не разбежалась. Пожар довольно быстро потушили.