Киев, 19 апреля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Украинские власти продолжают давить на оппозиционные СМИ, пытаясь криминализовать журналистскую деятельность, заявил глава «Национального союза журналистов Украины» (НСЖУ) Сергей Томиленко, сообщают 19 апреля «Украинские новости».

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По его словам, уголовная ответственность для журналистов, которые доносят правду до людей — не что иное, как «продолжение кампании давления» на украинские СМИ. Глава союза подчеркнул, что за обнародование государственной тайны должны нести ответственность госслужащие, а не журналисты.

Таким образом, Томиленко ответил на заявления депутата Верховной рады СергеяПашинского о том, что в парламент внесены предложения, по которым предусматривается уголовная ответственность за «подрыв обороноспособности страны» журналистами, распространяющих «неправдивую информацию».

Председатель НСЖУ также добавил, что атаки на журналистов на Украине происходят постоянно, что отмечают и иностранные правозащитные организации.

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Напомним, ранее украинское издание «Новое время» опубликовало материал, в котором сын депутата Верховной рады Сергея Пашинского был обвинен в продаже детонаторов «Укроборонпромом» на Кипр по заниженной цене.

В ответ служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку издания по факту «обнародования государственной тайны», а адвокаты Пашинского пообещали «порвать» издание.