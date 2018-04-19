Москва, 19 апреля, 2018, 10:00 — ИА Регнум. К воскресенью 22 апреля в Москве ожидается похолодание, местами возможны осадки в виде снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

По сведениям синоптиков, к выходным жителей столичного региона ждёт понижение среднесуточной температуры, ночью столбики термометров и вовсе опустятся до нулевой отметки. Ночью с 20 на 21 апреля метеорологи обещают москвичам похолодание до 0…+5°C.

Атмосферное давление в столичном регионе будет постепенно падать и к 22 апреля достигнет отметки в 734 мм ртутного столба. Затем атмосферное давление вновь начнет расти и достигнет уровня в 747 мм рт.ст. ко вторнику, 24 апреля.

Отмечается, что в Москве и области будет облачно, ветер северо-западный от 7 до 12 м/с, возможны небольшие осадки. В воскресенье, 22 апреля днем установится прохладная погода, ожидается дневная температура +5…+10°C. Ночью вновь похолодает, местами до — 5 °C. Воздух в регионе вновь начнёт прогреваться лишь со вторника 24 апреля, отметили в Гидрометцентре РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Москве ожидается небольшой дождь, днём воздух прогреется до +12°C. По данным метеослужбы, днём в столице России ожидается +10…12°C, погода будет облачной с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер 5−10 м/с, местами с порывами 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Ночью похолодает до +3…5°C, ожидается переменная облачность, без осадков.

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