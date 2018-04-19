Москва, 19 апреля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Власти Москвы в преддверии чемпионата мира по футболу запустили тестирование системы распознавания лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске, пишет «КомерантЪ».

geralt Биометрия

Пилотный проект запущен в Московском метрополитене, на нескольких железнодорожных вокзалах, в аэропорту «Домодедово» и на многих столичных стадионах.

Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей ЧМ-2018.

В метро установлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входящих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции.

Автоматизированная система способна распознавать до 20 лиц в секунду. Система сравнивает лица с фотографиями из базы федерального розыска.

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Если система обнаруживает разыскиваемого человека, то информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс.

Сотрудники полиции сверяют снимки, а затем приступают к проверке документов подозреваемого человека.

Стоимость оборудования для распознавания лиц составляет около 30 млн рублей.

В Московском метрополитене уточнили, что по результатам пилотного проекта будет принято окончательное решение о конфигурации и архитектуре проекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Домодедово» заканчивается пилотное тестирование технологии автоматизированного распознавания лиц, сообщается на сайте аэропорта.

В ходе тестирования систему установили на одном из входов из здания аэровокзала. Внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.

Напомним, в Москве осенью 2017 года более 160 тысяч камер наружного наблюдения подключили к системе распознавания лиц, которая способна установить личность человека, а также его пол и возраст.

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