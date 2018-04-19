Ереван, 19 апреля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В Ереване полиция начала освобождать входы во все правительственные здания на площади Республики в центре столицы от митингующих. Участников незаконной акции протеста стражи порядка рассеяли. Уже есть первые задержания.

Photolure Митингующие и полиция в центре Еревана

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Сообщается о нескольких десятках человек, которых на микроавтобусах доставляют в отделения полиции.

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Как и было обещано накануне, сегодня, 19 апреля, в Ереване протестующие, которыми руководит депутат армянского парламента Никол Пашинян, перекрыли вход в один из корпусов правительства Армения. Как сообщало ИА REGNUM, полиция оцепила комплекс правительственных зданий, охрана Дома правительства усилена.

Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Протестующие уже заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

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Добавим, 19 апреля должно состояться первое заседание кабинета министров страны, которое впервые проведёт избранный в марте премьер-министром Серж Саргсян.

Напомним, акции протеста против избрания Сержа Саргсяна главой правительства начались в Ереване 13 апреля. Манифестанты перекрывают перекрестки и улицы в центре города, блокируют административные здания. Случаются столкновения с полицией. Десятки человек задержаны.