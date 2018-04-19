Салехард, 19 апреля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе бытовой конфликт между родственниками окончился жестоким убийством. Об этом сообщает 18 апреля пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Следствие установило, что инцидент произошел в конце прошлого года в селе Белоярск Приуральского района округа. Ссора произошла между выпившим 26-летним молодым человеком и женой его старшего брата, который, в свою очередь, вступился за свою супругу.

«Так как старший брат был физически сильнее, младший вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшему несколько ударов, после того как нож сломался он схватил второй и продолжил наносить удары», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате полученных множественных ранений 29-летний мужчина скончался на месте. В ходе предварительного следствия и в суде младший брат признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2018 года в деревне Аро Всеволожского района Ленинградской области в частном жилом доме было найдено расчленённое тело 43-летнего мужчины. По подозрению в совершении убийства стражи порядка задержали 46-летнего брата погибшего. Отмечается, что мужчины делали ремонт в частном доме, в ходе чего у них вспыхнул бытовой конфликт.

Не справившись с собой, старший брат несколько раз ударил младшего ножом, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

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