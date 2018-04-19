Москва, 19 апреля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. За два года в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. Это следует из рейтинга богатейших бизнесменов, опубликованного журналом Forbes.

Пирамида капиталистического общества

В 2016 году в России насчитывалось 77 человек, чье состояние превышает $1 млрд. На сегодняшний день таких бизнесменов 106.

Число долларовых миллиардеров растет на протяжении двух лет. В 2016 году наблюдался резкий спад — со 111 человек в 2014 году до 77 бизнесменов. В 2017 году капиталом в $1 млрд обладали уже 96 человек.

Журнал опубликовал рейтинг богатейших российских предпринимателей в 15-й раз. В 2018 году его возглавил владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, обладатель состояния в $19,1 млрд (+$3 млрд за год).

На втором месте — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, владеющий $18,7 млрд. Третье место в рейтинге принадлежит основному владельцу «Сибура» и «Новатэка» Леониду Михельсону. Его состояние — $18 млрд.

За год совокупное состояние 200 богатейших российских бизнесменов увеличилось на $25 млрд — до $485 млрд. Это произошло на фоне санкций и стагнации рынка.

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