Кострома, 19 апреля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. На костромском фестивале «Пастушьи забавы» пройдет фотоконкурс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо»

НОТ «Золотое кольцо» Https://regnum.ru/news/society/2392996.html

5−6 мая на площадке туристического комплекса «ВокзалЪ «Кострома Сырная» состоится фестиваль «Пастушьи забавы». Фестиваль-реконструкция народного крестьянского праздника «Егорьев день» станет первым событием открытого в декабре 2017 года туристического комплекса.

В программе фестиваля: смотрины собак пастухов, конкурсы на титул лучшего пастуха Центральной России, большой весенний костер, русская лапта, живая фотозона и многое другое. В рамках фестиваля состоится конкурс фотографий, посвященных празднику. Оценивать работы участников конкурса будет жюри во главе с участником и лауреатом многих фотоконкурсов, в том числе международных («Золотая Черепаха», РГО «Самая Красивая Страна» и др.), автором 3-х персональных выставок, в том числе за рубежом Алексеем Лобановым.

«Цель фотоконкурса — развитие и продвижение событийного и гастрономического туризма на туристическом маршруте «Золотое кольцо России», увеличение туристического потока в рамках маршрута» — прокомментировала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

По итогам фотоконкурса работы участников будут представлены в формате фотовыставки на площадке ТК «ВокзалЪ «Кострома Сырная».