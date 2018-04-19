Владивосток, 19 апреля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки было потушено 12 лесных пожаров, площадь которых составляла более 200 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на департамент лесного хозяйства.

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«Пожары потушены в Анучинском, Дальнереченском, Ольгинском, Кировском, Лазовском, Партизанском, Чугуевском районах и Лесозаводском городском округе, — говорится в сообщении. — Также за сутки ликвидировано 58 палов травы».

В ведомстве уточнили, что в тушении лесных пожаров принимало участие более 100 человек, а также было задействовано 23 единицы техники.

В настоящее время на территории края, где действует особый противопожарный режим, природных пожаров нет.

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